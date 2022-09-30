بعد ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة.. مكاسب شخصية لبوتين وجيوسياسية

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وأوضح بوتين، في كلمته، أن "هناك تاريخا مشتركا بين روسيا والأقاليم الأربعة، ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".



مكاسب شخصية



قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، إن الضم حقق للرئيس الروسي مكاسب شخصية وهي:



-زيادة شعبيته وسط الشعبويين الروس الحالمين بعودة الاتحاد السوفيتي.

-ظهوره كبطل يعيد أمجاد روسيا البيضاء ويضم الأراضي التي يرونها ملكًا لروسيا.

-العمل على تسويق الضم كانتصار حربي في ظل التقدم الأوكراني من خلال الهجوم المضاد.

-اتساع مساحة البلاد وضم أقاليم جديدة غنية بالموارد الطبيعية، ولكن بفاتورة باهظة، حيث سيفرض الغرب عقوبات شديدة عليها ولن يعترف بها. كتبت "سكاي نيوز عربية": "سنستعيد كافة أراضينا".. بتلك الكلمات خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه والعالم، حيث أعلن رسميا ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.وأوضح بوتين، في كلمته، أن "هناك تاريخا مشتركا بين روسيا والأقاليم الأربعة، ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، إن الضم حقق للرئيس الروسي مكاسب شخصية وهي:-زيادة شعبيته وسط الشعبويين الروس الحالمين بعودة الاتحاد السوفيتي.-ظهوره كبطل يعيد أمجاد روسيا البيضاء ويضم الأراضي التي يرونها ملكًا لروسيا.-العمل على تسويق الضم كانتصار حربي في ظل التقدم الأوكراني من خلال الهجوم المضاد.-اتساع مساحة البلاد وضم أقاليم جديدة غنية بالموارد الطبيعية، ولكن بفاتورة باهظة، حيث سيفرض الغرب عقوبات شديدة عليها ولن يعترف بها.

مكاسب جيوسياسية



تشير الإحصائيات إلى أن نحو 70 بالمئة من ثروات أوكرانيا تتركز في هذا الجزء من البلاد، فضلًا عن أنها تعد عقدة مهمة لشبكة المواصلات البرية والبحرية، التي تعبرها صادرات البلاد باتجاه البحر الأسود ومناطق الشرق الأوسط وغيرها.



أما منطقتا زابوريجيا وخيرسون، فتقعان داخل سهل أوروبا الشرقية، ولهما حدود مشتركة.