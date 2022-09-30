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زيلينسكي.. أول تعليق على ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية

Lebanon 24
30-09-2022 | 13:00
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في أول رد على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى تسريع قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي: "نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي".

ودعا مجلس الأمن القومي الأوكراني إلى تعزيز التحالف الدولي لدعم أوكرانيا لمواجهة قرارات الضم الروسية.
 
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ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.
 
وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم "روسيا! روسيا!".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سكان المناطق الأربع "اختاروا بصوت واحد" الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو.

وقال بوتين: "أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد".

وفي خطاب سبق التوقيع على المعاهدات، طالب بوتين القوات الأوكرانية بوقف جميع عملياتها العسكرية، مضيفا: "ندعو نظام كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات".
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