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عربي-دولي
بايدن: آثار الإعصار إيان قد تكون الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
Lebanon 24
30-09-2022
|
16:55
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن آثار إعصار إيان ستتطلب سنوات من إعادة البناء، وإن الخسائر التي خلفها في فلوريدا وحدها قد تكون من أسوء ما عرفه تاريخ الولايات المتحدة.
وخلال تصريح صحفي، الجمعة، قال بايدن إن إدارته ستوفر الملاجئ للسكان في ساوث كارولاينا، حيث مسار الإعصار، وطلب من المواطنين هناك بالاستماع إلى التوصيات التي تطلقها الهيئات المختصة.
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وكشف بايدن في السياق توفير الولايات المتحدة لإمكانيات كبيرة لأجل مواجهة الإعصار وآثاره وقال: "نشرنا أكبر فريق من رجال الإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".
وتسارع تقدم الإعصار إيان الجمعة باتجاه ساوث كارولاينا حيث من المتوقع أن يسبب رياحا قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.
ولا تزال الخسائر البشرية الناجمة عن مروره عبر فلوريدا غير نهائية، وقد أبلغت السلطات عن 21 وفاة من بينها 20 حالة "غير مؤكدة"، أي أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كانت ناجمة مباشرة عن الإعصار.
أما حصيلة الخسائر المادية فهي "تاريخية" في فلوريدا حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق بحسب رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.
وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى أصبح إيان يحمل رياحا سرعتها 140 كلم في الساعة ويهدد "بفيضانات بحرية قاتلة" على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بأكملها من جورجيا إلى كارولاينا الشمالية في حالة تأهب.
ويتوقع أن يصل الإعصار إلى ولاية كارولاينا الجنوبية بعد ظهر الجمعة ثم "يضعف بسرعة" مع تقدمه بين الجمعة والسبت، بحسب الهيئة نفسها.
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