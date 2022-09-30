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عربي-دولي

جيش بوركينا فاسو يُطيح بالرئيس.. ويعلّق العمل بالدستور

Lebanon 24
30-09-2022 | 17:30
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أعلن ضبّاط في جيش بوركينا فاسو حل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وعلّق العمل بالدستور.
وقال الضباط في بيان تلوه على التلفزيون الرسمي إن قائد الجيش باول-هنري داميبا أُطيح به.
وذكروا في بيانهم أن التدهور في الموقف الأمني يبرر الخطوات التي اتخذوها.
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