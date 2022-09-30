جيش بوركينا فاسو يُطيح بالرئيس.. ويعلّق العمل بالدستور

أعلن ضبّاط في جيش بوركينا فاسو حل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وعلّق العمل بالدستور.

وقال الضباط في بيان تلوه على التلفزيون الرسمي إن قائد الجيش باول-هنري داميبا أُطيح به.

وذكروا في بيانهم أن التدهور في الموقف الأمني يبرر الخطوات التي اتخذوها.

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