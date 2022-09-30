البيت الأبيض: الجيش الأميركي مستعدّ لمواجهة أيّ احتمال في أوروبا

أكد البيت الأبيض أن الجيش الأميركي مستعد لمواجهة أي احتمال في أوروبا.

وقال إنه لا مؤشر الى استخدام روسي وشيك للسلاح النووي في أوكرانيا لكن الخطر قائم.

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