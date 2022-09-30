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عربي-دولي

البيت الأبيض: الجيش الأميركي مستعدّ لمواجهة أيّ احتمال في أوروبا

Lebanon 24
30-09-2022 | 17:38
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أكد البيت الأبيض أن الجيش الأميركي مستعد لمواجهة أي احتمال في أوروبا.
وقال إنه لا مؤشر الى استخدام روسي وشيك للسلاح النووي في أوكرانيا لكن الخطر قائم.
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