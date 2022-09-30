بعد ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية.. بايدن يُهدد بوتين!

قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم أراض أوكرانية جديدة إلى بلاده يبدو انه لن يمر مرور الكرام بالنسبة للعالم.

فقد هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، "سيد الكرملين" بأن العالم لن يخضع أمامه، وأن واشطن لن تعترف بضم زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك إلى روسيا.

بايدن: "بوتين يعاني"

كما تابع بايدن في مداخلة في البيت الأبيض أمس الجمعة، أنه لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته، وفق قوله.

وأضاف بأن الرئيس الروسي بات يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا، واستشهد بتصرفات نظيره الأخيرة.

ورأى بايدن أن بوتين يختلق "الأكاذيب" باتهامه واشنطن بتخريب خط نورد ستريم للغاز، معلناً استعداد بلاده للدفاع عن كل حلفائها في الناتو من تهديدات روسيا.

يشار إلى أن الموقف الأميركي أتى بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح أمس الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.

كما وعد بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان. وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روساً.

ضم المناطق ورفض دولي

وأعلن في الوقت عينه استعداده لوقف القتال والتفاوض مع كييف.

وبعد كلمة الرئيس الروسي المطولة، وقع قادة الأقاليم الأربعة (موالين لموسكو) مراسيم الضم، لتصبح أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا ضمن الأراضي الروسية.

(العربية)