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مجلس الأمن يدين قرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية.. وموسكو ترد برفع الفيتو

Lebanon 24
30-09-2022 | 23:30
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بعد بدء مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة مداولاته حول مشروع قرار يدين ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية، عطّلت موسكو إقراره باستعمال حق النقض.

 

وفي التفاصيل، دعا مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، جميع الدول والمنظمات الأخرى إلى عدم الاعتراف بالضمّ، واعتبرته زائفاً.

 

روسيا: لا تريدون السلام وأميركا: خطر كبير

فردت موسكو باستخدام حق النقض ضد القرار، كما رأى مندوبها في المجلس فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب لا يريد تحقيق السلام في أوكرانيا.

 

ورأى أن على الجميع احترام حق شعوب شرق أوكرانيا بتقرير مصيرها، بحسب تعبيرها.

 

وأضاف أن العالم لم يشهد من قبل قرارا في مجلس الأمن يدين أحد أعضائه.

 

بالمقابل، اعتبرت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن الضم الروسي لمناطق أوكرانية خطير جدا.

 

وأضافت أن القرار الروسي يستحق الإدانة الجماعية.

 

كما شددت على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخطأ في حساباته بشأن حربه في أوكرانيا.

 

واعتبرت أن موسكو فبركت نتائج استفتاءات ضم الأقاليم الأوكرانية، لافتة إلى أن تلك الخطوة انتهاك للأمن الدولي.

 

قرار الضم نهائي

وأتت هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح أمس الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.

(العربية)

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المصدر: العربية
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