مقتل مسؤول استخباراتي إيراني في هجوم مسلح.. من هو؟

كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الجمعة عن مقتل مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران في اشتباكات بمدينة زاهدان.

وقالت إن العقيد سيد علي موسوي قائد الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان أصيب برصاصة في الصدر خلال اشتباك بين من وصفهم بـ "الإرهابيين والمعارضين" وعناصر الأمن وإنفاذ القانون في مدينة زاهدان.

اعتقال عشرات الإيرانيين والأجانب

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 49 شخصًا من عناصر منظمة مجاهدي خلق والمرتبطين بهم و77 من الجماعات الكردية وتسعة أجانب خلال الأحداث الأخيرة.

إلى ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة في إيران منذ نحو أسبوعين عقب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالحجاب الشرعي.

(العربية)