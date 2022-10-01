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عربي-دولي

أميركا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة.. وتُرسل مساعدة فورية لكييف

Lebanon 24
01-10-2022 | 00:30
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أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك على وقع التوترات الأخيرة إثر اعتبار الغرب قرار ضم روسيا لـ4 مناطق أوكرانيا تجاوز لا يمكن السكوت عنه.

 

وأضاف أن واشنطن سترسل تلك الأسلحة بشكل فوري ومباشر لتصل إلى كييف في أقرب وقت.

 

عقوبات وهجمات محتملة

كما تابع أن عقوبات جديدة ستفرض على أي فرد أو كيان يؤيد الضم الروسي لمناطق أوكرانية، مشدداً على أن دعم كييف على الأرض له الأولوية على مسألة انضمامها للناتو.

 

ولفت إلى أن القلق الأميركي فيما يخص هجمات روسية محتملة على البنية التحتية في أوروبا ، إلا أنه أعلن استعداد الجيش الأميركي لمواجهة أي احتمال.

 

وأكد أن قوات أميركية انتشرت في أوروبا وباتت مستعدة للمواجهة والتدخل.

 

كما نفى وجود أي مؤشرات على استخدام روسي وشيك للسلاح النووي، إلا أنه نوّه أن الخطر لا يزال قائماً.

 

قرار الضم نهائي

أتت هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.

(العربية)

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المصدر: العربية
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