للمرة الرابعة خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية اليوم السبت، مقذوفات يُشتبه في أنّها صواريخ باليستيّة، وفق ما نقل خفر سواحل اليابان عن وزارة الدفاع، وذلك في رابع عملية تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع بعد بدء تصعيد التوتر في شبه الجزيرة.

وأوضح خفر سواحل اليابان أنّ مقذوفَين على الأقل أُطلِقا من كوريا الشماليّة.

من جهتها نقلت محطة "إن إتش كيه" العامة اليابانية عن مصدر حكومي لم تُسمّه، أنّ المقذوفَين أنهيا مسارهما خارج المنطقة الاقتصاديّة الخالصة لليابان.

الجنوبية تدخل خط الأزمة

بدورها، أكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الساحل الشرقي يوم السبت.

في حين أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي أمس الجمعة، أن الجيش الأميركي على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين.

لا تهديد

وأضافت أن هذه الوقائع لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأميركية أو لحلفائها.

كما ذكرت في بيان، أن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الديمقراطية الشعبية.

(العربية)