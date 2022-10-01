Advertisement

عربي-دولي

البنك الدولي يمنح 530 مليون دولار لأوكرانيا

Lebanon 24
01-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-995972-638002040707206271.jpg
Doc-P-995972-638002040707206271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.
 
 
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، آنا بيردي، في تغريدة على "تويتر": "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا".
Advertisement
 
 
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-10-01
15:05 | 2022-10-01
15:00 | 2022-10-01
14:59 | 2022-10-01
14:40 | 2022-10-01
14:30 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website