البنك الدولي يمنح 530 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، آنا بيردي، في تغريدة على "تويتر": "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا".

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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.