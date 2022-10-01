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عربي-دولي

اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

Lebanon 24
01-10-2022 | 02:00
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو قدمت احتجاجاً لكوريا الشمالية، بعد عملية جديدة لإطلاق صواريخ باليستية من قبل بيونغ يانغ.
 
 
وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين.
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وأضاف أن الصاروخين قطعا مسافة ما بين 350 و400 كلم، ووصلا إلى ارتفاع أقصاه 50 كلم.
 

وأكد أنه "عبر القنوات الدبلوماسية وجهنا احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخين".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية نفذت 4 عمليات لإطلاق الصواريخ خلال أسبوع واحد لأول مرة، مضيفا أن ذلك "يشكل خطرا على أمن البلاد والمنطقة".
المصدر: روسا اليوم
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