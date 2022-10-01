يتضمن مساعدات لأوكرانيا.. بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأميركية حتى 16 تشرين ثاني 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.



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وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي الإجراء في وقت سابق اليوم.

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ووافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأميركية حتى 16 تشرين ثاني 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".