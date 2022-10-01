ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيان" في فلوريدا الى 23 شخصاً

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان أثناء مروره بالولاية إلى 23 وفاة على الأقل.

واكدت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان، أن "الكثير من الضحايا ماتوا غرقا".

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وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة "سي إن إن" أن 45 شخصا لقوا حتفهم.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال يوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.



وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.