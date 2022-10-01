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الأمن العام الأردني يحقق بشكوى اعتداء جنسي لأحد أفراده على سيدة اجنبية

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:00
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ادعت سيدة أجنبية تعرضها لاعتداء جنسي، من قبل رجل أمن في الأردن، وتقدمت بشكوى.
 
 
وأكدت السلطات الأردنية بأن القضية قيد التحقيق لدى القضاء، وأوقف الشرطي منذ لحظة الشكوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه لدى محكمة الشرطة.
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وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام تفاصيل ما تم تداوله بشأن تعرض سيدة من جنسية أجنبية لاعتداء جنسي من قبل أحد مرتبات الأمن العام.
 
ولفت المتحدث الى أنه وقبل أيام تقدمت سيدة من جنسية أجنبية، بشكوى حول تعرضها لاعتداء جنسي، من قبل أحد مرتبات الامن العام في العاصمة.
 
وأكد أنه ومنذ لحظة الشكوى، بدأ التحقيق وسماع أقوال الأطراف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتحرش، بعد أن تم إحالة القضية لمحكمة الشرطة.
ولم تكشف السلطات عن جنسية السيدة التي تقدمت بالشكوى.
المصدر: روسيا اليوم
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