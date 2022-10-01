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عربي-دولي

دول غرب أفريقيا تدين استيلاء عسكريين على السلطة في بوركينا فاسو

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:30
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أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.
 
وأكدت المجموعة في بيان، معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، مطالبة باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
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هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة، الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.
 
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وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.
 
كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
المصدر: سبوتنيك
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