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عربي-دولي

أميركا تهدد بمعاقبة دول تدعم استفتاءات الانضمام لروسيا

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:00
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أشارت وزارة الخزانة الأميركية الى ان الولايات المتحدة، مستعدة لفرض عقوبات "أكثر قوة" على دول ثالثة لدعمها استفتاءات انضمام عدد من مناطق أوكرانيا لروسيا.
 

وتنص وثيقة نشرتها الوزارة على أن الإدارة الأميركية مستعدة لفرض عقوبات على المواطنين الأجانب والكيانات القانونية الداعمة للاستفتاءات في تلك المناطق وفي دونباس.
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وأكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة مستعدة لفرض العقوبات لمحاسية الأفراد الذين يقدمون الدعم لمن يخضعون للعقوبات الأميركية أو يدعمون "الأنشطة الخاضعة للعقوبات".
 

وأوضحت الوزارة أن العقوبات على كيانات من دول ثالثة قد تمس "صفقات جوهرية" لتقديم دعم مادي للقوات المسلحة الروسية أو قطاع صناعة الدفاع الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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