روسيا تعتقل مدير عام محطة زابوريجيا النووية.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرغواتوم، اليوم السبت، ان دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وذكرت الشركة في بيان أن، إيغور موراشوف، اعتقل وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرغودار في حوالي الساعة 13:00بتوقيت غرينتش.

وأضافت "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين في اتجاه غير معلوم".

وتعتبر زابوريجيا أكبر محطة نووية في قارة أوروبا، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك تعتبر جديدة نسبيا.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات نووية تسمى مفاعلات الماء المضغوط، وتنتج المحطة نحو 5700 ميغاواط، وتوفر نحو 20 بالمئة من استهلاك الكهرباء في أوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.