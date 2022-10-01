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انهيار مبنى في بغداد.. وبحث عن عالقين تحت الأنقاض (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:24
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استيقظ سكان منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، على كارثة انهيار أحد المباني.
 
وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها تعمل على "إنقاذ المحتجزين تحت أنقاض المبنى الذي يضم محلات تجارية، ويقع وسط بغداد، في شارع تجاري طبي بامتياز يضم العديد من الصيدليات والمختبرات الطبية".
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كما أوضحت في بيان أن فرقها تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين، بعدما تمكنت من انتشال 13 شخصاً، من تحت الركام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
 
 
 
فيما أفيد بمقتل شخصين، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي بعد في هذا الشأن، أو تقدير لعدد المحاصرين تحت الأنقاض.
المصدر: العربية
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