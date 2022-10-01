حالة نادرة.. نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

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في حالة انتخابية نادرة، تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهما في السجن.وحقق النائب مرزوق الخليفة الفوز في المحافظة على مقعد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، بالرغم من وجوده في السجن، تنفيذا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية.وفي الدائرة الثانية، حصل النائب حامد البذالي على المركز الرابع، بالرغم من أنه محجوز في الحبس الاحتياطي، بانتظار عرضه على القاضي في 20 تشرين الأول، في قضية "تشاورية بني غانم".وفازت المعارضة الكويتية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد شهرين من حل البرلمان. وبموجب النتائج، فقد حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم، بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.هذا وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة، جنان بوشهري، وعالية الخالد، علماً أنه لم تحصل أي سيدة على أي مقعد في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت عام 2020.