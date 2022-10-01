بعد التفجير الدموي في مركز تعليمي.. أفغانيات يتظاهرن ضد "إبادة الهزارة"

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تظاهرت عشرات الأفغانيات الهزارة في كابل، السبت، بعدما أسفر تفجير انتحاري وقع قبل يوم عن مقتل 35 شخصا، معظمهم نساء من هذه الأقلية الأفغانية.وفجر انتحاري نفسه، الجمعة، في مركز تعليمي في كابل بينما كان مئات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات في حي دشت البرشي.وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم لأقلية الهزارة العرقية، ومعظم أبنائها من الشيعة، التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم "داعش"، وفقا لـ"رويترز".ويقطن الحي غالبية شيعية تضم أفرادا من أقلية الهزارة المضطهدة تاريخيا في أفغانستان والتي استهدفت بهجمات كانت من بين الأكثر دموية في السنوات الأخيرة، وفقا لـ"فرانس برس".وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن حصيلة القتلى بلغت 35 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى 82.والسبت، هتفت نحو 50 امرأة "أوقفوا إبادة الهزارة، ليست جريمة بأن تكون شيعيا"، بينما شاركن في مسيرة مرت من أمام مشفى دشت البرشي الذي نقل إليه عدد من ضحايا الاعتداء.ورفعت المتظاهرات اللواتي ارتدين حجابا أسود اللون لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتل الهزارة"، بحسب "فرانس برس".وأفاد شهود فرانس برس بأن الانتحاري فجر نفسه في قسم النساء من القاعة التي تم فيها الفصل بين الجنسين.