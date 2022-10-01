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العراق.. إصابات خلال إحياء "ذكرى تشرين"

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، السبت، عن تسجيل عشرات الإصابات في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين بعد مواجهات في بغداد، خلال تجمع الآلاف بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة.
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وأوضحت أنه "رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية بعدم السماح للمندسين الدخول إلى وسط المتظاهربن، إلا اننا نلاحظ أن هناك عناصر خارجة عن القانون استخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات".

وقالت في بيان إنه نتيجة المواجهات أصيب "19 ضابطا ومنتسبا من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما أصيب 9 مدنيين وذلك منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم (السبت)".

وأشارت إلى أن "الإصابات جاءت في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف".

وأضافت أنه تم "القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على القوات الأمنية خلال التظاهرات".
 
وذكرت أن "الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين، وهي تأخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، رصدت بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، كما ضبطت بحوزتهما دروع واقية وقناع يخفي الوجه وعصي عدد 2"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
 
إحياء ثورة تشرين
وتجمع آلاف المتظاهرين، السبت، في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول 2019 في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الجنوب الفقير. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.
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