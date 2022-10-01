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عربي-دولي

"العملية لم تنته بعد".. أوكرانيا تعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في ليمان

Lebanon 24
01-10-2022 | 11:00
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قال الجيش الأوكراني، السبت، إنه "طوق" آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان التي تعد مركز تقاطع هام للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا وتخضع لسيطرة قوات موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في الشرق، سيرغي تشيريفاتي، قوله للتلفزيون الأوكراني إن "القوات الروسية محاصرة في ليمان (...) نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي" تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.
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وستمثل السيطرة على هذه المدينة، التي تستخدمها روسيا كمركز لوجيستيات ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطة الكرملين للاستيلاء على كامل منطقة دونباس الصناعية.

وقال تشيريفاتي "المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة".

وأضاف "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية. إنها فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك. ونفسيا، إنها (المدينة) مهمة جدا".

وتابع أن "عدد القوات المحاصرة ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار".

وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بمحاولات فاشلة لكسر الحصار.

وأوضح أن "البعض يستسلم، ولديهم الكثير من القتلى والجرحى، لكن العملية لم تنته بعد".
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