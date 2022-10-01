بعد كلمة بوتين... بريطانيون يدعون لإسكات بايدن

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علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.وكتب أحد المعلقين: "أريد أن يتوقف جو عن الحديث"."إنه يحاول حقا بدء حرب. لا تضايق الدب!".وقال متابع آخر في تعليقه: "يحتاج إلى عزله (بايدن) من منصبه قبل أن يجرنا إلى حرب نووية".وأضاف أحد المعلقين أن "معظم أميركا لا تصدق كلمة واحدة لبايدن، فلماذا يأخذه بوتين على محمل الجد؟".وخلص إلى القول "إنني أكثر خوفا من هذه الإدارة من بوتين".في اليوم السابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة وشركاءها مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ودعا بوتين إلى فهم ذلك بشكل جدي.جاء هذا البيان بعد التوقيع على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في الكرملين.وفي حديثه في حفل الكرملين، انتقد بوتين، الولايات المتحدة لمحاولتها كسر روسيا والدول ذات السيادة الأخرى، وشدد في الوقت نفسه على أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما هو متاح لها من قوى ووسائل.