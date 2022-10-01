Advertisement

عربي-دولي

بعد كلمة بوتين... بريطانيون يدعون لإسكات بايدن

Lebanon 24
01-10-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-996113-638002339269433675.jpg
Doc-P-996113-638002339269433675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.

وكتب أحد المعلقين: "أريد أن يتوقف جو عن الحديث".
Advertisement
"إنه يحاول حقا بدء حرب. لا تضايق الدب!".

وقال متابع آخر في تعليقه: "يحتاج إلى عزله (بايدن) من منصبه قبل أن يجرنا إلى حرب نووية".

وأضاف أحد المعلقين أن "معظم أميركا لا تصدق كلمة واحدة لبايدن، فلماذا يأخذه بوتين على محمل الجد؟".

وخلص إلى القول "إنني أكثر خوفا من هذه الإدارة من بوتين".

في اليوم السابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة وشركاءها مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ودعا بوتين إلى فهم ذلك بشكل جدي.

جاء هذا البيان بعد التوقيع على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في الكرملين.

وفي حديثه في حفل الكرملين، انتقد بوتين، الولايات المتحدة لمحاولتها كسر روسيا والدول ذات السيادة الأخرى، وشدد في الوقت نفسه على أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما هو متاح لها من قوى ووسائل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:45 | 2022-10-02
06:15 | 2022-10-02
05:38 | 2022-10-02
05:22 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website