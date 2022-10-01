تشغيل خط غاز بين اليونان وبلغاريا لأجل "الاستغناء" عن روسيا

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بدأت اليونان وبلغاريا، يوم السبت، التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره والذي سيساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة.وسيدعم خط الأنابيب البالغ طوله 182 كيلومترا بلغاريا التي تبذل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية نيسان، عندما أوقفت شركة "غازبروم" الروسية عمليات التسليم بسبب رفض صوفيا الدفع بالروبل.وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب إطلاق عمليات عسكرية في أوكرانيا، مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة وسط ارتفاع الأسعار.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال حفل الافتتاح في صوفيا الذي حضره قادة بلغاريا واليونان وأذربيجان ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية، "يشعر الناس هنا في بلغاريا وفي أنحاء أوروبا بعواقب الحرب الروسية. ولكن بفضل مشاريع مثل هذه، سيكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء".