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عربي-دولي

أردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

Lebanon 24
01-10-2022 | 14:30
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا العام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعا الى المناطق الأمنية التي أقمناها في شمال البلاد".
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وأعلن الرئيس التركي في الأشهر الأخيرة أنه يعد لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.

وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.
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