الجيش الأوكراني يعلن دخوله بلدة ليمان الاستراتيجية

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، أنها بدأت عملية اقتحام بلدة ليمان الاستراتيجية شرقي البلاد، في وقت ذكرت موسكو أن قواتها انسحبت من هناك.وكتبت الوزارة على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".في وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إنه «يحاصر» آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة.وقال متحدث عسكري أوكراني في بيان بث على التلفزيون الحكومي إن هناك معارك مستعرة مع القوات الروسية في ليمان، مع بدء عملية الاقتحام، وفق "رويترز".وتقع ليمان في شرقي أوكرانيا، وتحديدا في مقاطعة دونيتسك، وهي مركز شديد الأهمية لموسكو.وستمثل السيطرة على هذه البلدة، التي تستخدمها روسيا مركزا لوجستيا لعملياتها في شمالي منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطتها للسيطرة على كامل منطقة دونباس الصناعية.وكان المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرغي تشيريفاتي، قد قال في وقت سابق إن قوات بلاده تحاصر أكثر من 5 آلاف جندي روسي في المنطقة.التعليق الروسيونفت روسيا وقوع قوات لها تحت حصار القوات الأوكرانيةوقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها انسحبت من المدينة.وأضافت الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "ريا نوفوستي"، أن هذه الخطوة جاءت تحسبا لحدوث تطويق للقوات الروسية.