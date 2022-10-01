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عربي-دولي

زخم المحتجين يتزايد وسط بغداد.. ومناوشات مع الأمن

Lebanon 24
01-10-2022 | 15:30
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احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة بغداد، اليوم السبت، فيما حاول البعض عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، ما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات مع الأمن.
فيما أوضحت القوات الأمنية أنها رصدت بعض المندسين، مؤكدة أنها تتعامل مع المتظاهرين بدرجة عالية من المهنية والسلمية، دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم.
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إلا أنها أشارت إلى رصد عناصر مندسة استخدمت المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة ضد القوات الأمنية، ما أدى الى إصابة ١٩ ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما أصيب ٩ مدنيين منذ انطلاق التظاهرات.

ووجهت رسالة إلى منظمي التظاهرات، داعية إياهم إلى تسليم "المندسين فوراً والحفاظ على سلمية التحركات ومنع الإساءة إليها"، وفق تعبيرها.
 
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللا سياسيا كاملا.
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