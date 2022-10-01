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عربي-دولي

فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

Lebanon 24
01-10-2022 | 16:30
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نفت فرنسا، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو.
وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".
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وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".
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