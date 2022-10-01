فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

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نفت فرنسا، تورطها في الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو.وكتبت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيان لها أنه " في ضوء التعليقات العديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها ترغب في إنكار بشدة وجود أي تورط من جانب الجيش الفرنسي في الأحداث التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية".وواصلت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو في بيانها أنها "تتابع عن كثب الوضع السياسي الحالي في البلاد، وخاصة في واغادوغو".