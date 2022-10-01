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روسيا تفقد مقعدها في مجلس وكالة الطيران

Lebanon 24
01-10-2022 | 13:24
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فقدت روسيا، يوم السبت، مقعدها في مجلس وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة،في دفعة للقوى الغربية التي ترغب في معاقبة موسكو على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم تحصل روسيا على أصوات كافية للبقاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المؤلف من 36 دولة، خلال انعقاد الجمعيةالعمومية للهيئة والذي يستمر حتى السابع من تشرين الأول في مونتريال.
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وبعد نتائج التصويت، بدأت مراجعة إجرائية، يوم السبت، بعد طعن تقدمت به روسيا. ووصف بوبي خوزا، رئيس الجمعية والمدير العام للطيران المدني في جنوب إفريقيا، هذه الظروف بأنها "لم يسبق لها مثيل".
وأغلقت روسيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران في 36 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ردا على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والتي استهدفت قطاع الطيران الروسي بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

ويقول الغرب إن روسيا صادرت بشكل غير قانوني مئات الطائرات الأجنبية، وهو ما تنفيه موسكووقالت كندا وأوروبا قبل التصويت إنهما ستعارضان إعادة انتخاب روسيا بالمجلس.
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