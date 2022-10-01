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عربي-دولي
غوتيريش يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ويدعو إلى تجنب العنف
Lebanon 24
01-10-2022
|
13:41
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذته مجموعة عسكرية في بوركينا فاسو أمس الجمعة، معلنة عزل رئيس المجلس العسكري السابق بول هنري سانداوغو داميبا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم السبت، "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، ويدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار".
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وأضاف "يعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد".
وشدد على أن بوركينا فاسو "تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد".
وبحسب البيان جدد الأمين العام "التزام الأمم المتحدة بمساندة شعب بوركينا فاسو في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
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