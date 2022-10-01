الحكومة اليمنية: سنتعامل بإيجابية مع مقترح تمديد الهدنة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها ستتعامل بإيجابية مع مقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي تنتهي غدا الأحد.

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وأكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، على تلقيها اليوم 1 تشرين الاول 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 تشرين الاول 2022، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.كما أشار المصدر، إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.وأضاف "بالرغم من تخلف الحوثيين عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014، فإن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي يختلقها الحوثيون.