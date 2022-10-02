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عربي-دولي

سيطرة أوكرانيا على ليمان... ما رأي البنتاغون؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 00:30
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رحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بسيطرة أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من روسيا في شرق أوكرانيا، وقال إنه "نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي".

وقال أوستن في مؤتمر صحافي في هاواي: "بالتأكيد إنه أمر مهم. ما نراه الآن يشجعنا جدا"، مشيراً إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب مع مواصلة روسيا الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من سبعة أشهر.
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واستخدمت روسيا ليمان كمركز لوجستي ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتعد السيطرة علي ليمان أكبر مكسب لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.

وأضاف أوستن أنه "بدون هذه الطرق سيكون الأمر أكثر صعوبة. لذا فإنه يمثل نوعا من المعضلة بالنسبة للروس للمضي قدماً، فائلاً: "نعتقد أن الأوكرانيين قاموا بعمل رائع للوصول إلى هناك والبدء في احتلال المدينة".

ولم يقل أوستن ما إذا كان يعتقد أن سيطرة أوكرانيا على ليمان قد تدفع روسيا إلى التصعيد على الرغم من إدانة المسؤولين الأميركيين على نطاق واسع تهديدات روسيا النووية في الأيام الأخيرة.

وقال "ما يعنيه ذلك من حيث التصعيد المحتمل لن أخمن فيما يتعلق بذلك. لكن ما يعنيه ذلك بالنسبة لساحة المعركة هو أن الأوكرانيين يواصلون إحراز تقدم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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