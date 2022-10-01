الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية

قدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.



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مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي ال17 في 11 اكتوبر الجاري ويرفع استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد#كونا #الكويت pic.twitter.com/SfNFO3CWBf — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 1, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية عبر "تويتر" أن "مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 تشرين الأول الجاري ويرفع استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد".وينص الدستور الكويتي على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، أي البرلمان.وكانت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت أمس الجمعة بعدما انتخب الكويتيون يوم الخميس الماضي برلماناً جديداً بعد نحو شهرين من حل البرلمان السابق بسبب عدم التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد بلغ عدد المترشحين 305 بينهم 22 امرأة، واختار الكويتيون منهم 50 نائباً.ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي، يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.