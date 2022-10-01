الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية

قدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي ال17 في 11 اكتوبر الجاري ويرفع استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد#كونا #الكويت pic.twitter.com/SfNFO3CWBf
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 1, 2022
مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي ال17 في 11 اكتوبر الجاري ويرفع استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد#كونا #الكويت pic.twitter.com/SfNFO3CWBf