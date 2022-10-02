أستراليا تدرج المزيد من الأشخاص على قائمة العقوبات الروسية.. والسبب؟

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أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها ستدرج 28 شخصاً على علاقة باستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، على قائمة العقوبات.وقالت وونغ في بيان، "سيتم فرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا".وأضافت وونغ بحسب البيان، أن "هذه العقوبات تؤكد معارضة أستراليا الشديدة لأفعال الرئيس فلاديمير بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره".