بريطانيا... "العمّال" يتقدم على "المحافظين"

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبنيوم لأبحاث السوق، أن حزب العمال البريطاني المعارض عزز تقدمه على حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء ليز تراس إلى 19 نقطة عشية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين.وأظهر استطلاع أوبنيوم، الذي استند إلى مسح شمل ألفي بالغ بريطاني في الفترة ما بين 28 و 30 أيلول، ارتفاع التأييد لحزب العمال إلى 46% بزيادة سبع نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير الذي جرى فيما بين 31 آب والثاني من أيلول، بينما تراجع الدعم لحزب المحافظين بنفس المقدار إلى 27%.ورفض نحو 55% من الذين شملهم الاستطلاع طريقة أداء ليز تراس، مقابل موافقة 18%.