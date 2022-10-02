Advertisement

عربي-دولي

هل تتبدّل العلاقات الأميركية- الفنزويلية بعد إتمام هذه الصفقة؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996241-638002907933955835.jpg
Doc-P-996241-638002907933955835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا لم تتغير بعد إطلاقها سراح 7 أميركيين في صفقة تبادل سجناء.

وجاء تصريح المسؤول الأميركي لوكالة رويترز بعد أن أفرجت فنزويلا عن سبعة أميركيين محتجزين في سجونها من بينهم خمسة مديرين تنفيذيين في قطاع النفط مقابل إطلاق واشنطن سراح اثنين من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
Advertisement

وقال مسؤولون أميركيون إن عملية التبادل شملت مديرين تنفيذيين في شركة سيتجو بتروليوم محتجزين منذ سنوات، بالإضافة إلى الجندي السابق بمشاة البحرية ماثيو هيث ومواطن أميركي آخر يُدعى عثمان خان. وقال المسؤولون إنه تم إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن اثنين من أقارب زوجة مادورو أدينا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن الأميركيين "المعتقلين ظلما" سيتم ‭‭"‬‬لم شملهم بأسرهم قريبا وسيعودون إلى أحضان أحبائهم حيث ينتمون".

وجاءت عملية التبادل بعد محادثات سرية دامت لأشهر بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو الاشتراكية، التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة تشمل قطاع الطاقة في الدولة العضو في منظمة أوبك.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه واشنطن لضغوط شديدة لبذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن عشرات الأميركيين المحتجزين في الخارج، وبالأخص في روسيا.

وقالت حكومة مادورو إنه نتيجة للمحادثات التي بدأت في آذار، تم إطلاق سراح شابين فنزويليين احتجزا "ظلما" في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين الأميركيين المسجونين بموجب إجراءات قضائية فنزويلية. وجاء في البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن الإفراج عن الأميركيين جاء "لأسباب إنسانية".

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن للصحافيين في وقت لاحق إن الأميركيين المفرج عنهم بصحة جيدة وفي طريقهم إلى أرض الوطن، بينما غادر السجينان الفنزويليان إلى بلدهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:45 | 2022-10-02
06:15 | 2022-10-02
05:38 | 2022-10-02
05:22 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website