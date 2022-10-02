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عربي-دولي

مسيرات جديدة في المغرب... "تتجسس لساعات"

Lebanon 24
02-10-2022 | 02:30
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أشارت صحيفة إسبانية إلى أن المغرب حصل على 150 طائرة بدون طيار من شركة إسرائيلية متخصصة لخدمة أهدافه في التجسس والاستطلاع.

وبحسب "الإلسبانيول" فإن أهم ما يميز الاتفاق هو أن المغرب جزء من إنتاج الطائرات بدون طيار، وبقدرة الطائرة التحليق والتجسس لساعات.
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وقبل عام واحد تم الإعلان عن أن BlueBird المملوكة بنسبة 50% لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية ستقوم بتطوير مشاريع صناعية بدون طيار في المغرب. 

والطائرة بدون طيار WanderB من شركة  BlueBird Aero Systems هي طائرة بدون طيار لـ (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) تم تصميمها كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة التشغيل.

وقالت الصحيفة إن  المغرب لم يكشف عن طرق استخدامه للطائرة التي  سينشرها بمجرد الانتهاء من تصنيعها، ووفقاً لخبراء عسكريين محليين يستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده. 
 
المصدر: الحرة
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