"مجزرة" في إندونيسيا أثناء مباراة رياضية... إليكم التفاصيل

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أعلنت الشرطة الإندونيسية إن أكثر من 120 شخصا قتلوا من بينهم أطفال ورجال أمن وأصيب 180 بجروح في أعمال شغب عقب مباراة ديربي في جزيرة جاوا.وأشارت السلطات الإندونيسية إلى فتح تحقيق بالحادثة وتعليق مباريات الدوري لأسبوع.وقال مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور، لكن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضًا.وفي التفاصيل، اشتبك أنصار ناديي أريما وبيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.وذكرت التقارير أن العديد من الضحايا وقعوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مدرجات مزدحمة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المشجعين في ملعب كانجوروهان.وتم تعليق الدوري الإندونيسي لمدة أسبوع نتيجة الحادث المميت.من جهته، قال وزير الشباب والرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لقناة "كومباس"، "نحن آسفون لهذه الحادثة التي تؤذي كرة القدم لدينا".وأضاف "سنفحص بدقة الطريقة التي نُظّمت بها المباراة وعدد المشجعين. هل سنمنع مجددا حضور المشجعين في المباريات؟ سنناقش الأمر".