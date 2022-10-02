ماذا لو كان العالم يخوض بالفعل "الحرب العالمية الثالثة" مع روسيا؟

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ابتزاز نووي، ضم غير قانوني للأراضي، واعتقال مئات الآلاف من الرجال الروس وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وتفجير خطوط أنابيب الغاز تحت البحر بشكل غامض. بعد تكهنات لا تنتهي، يمكننا الآن أن نقول ذلك على وجه اليقين: هكذا يرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يصبح محاصرًا.وبحسب مجلة "ذا نيويوركير" الأميركية، "على مدى سبعة أشهر مروعة من الحرب في أوكرانيا، تمسك الرئيس الأميركي جو بايدن بخط ثابت في ما يتعلق بالغزو الروسي: هدفه هو مساعدة أوكرانيا على الفوز مع ضمان أن النصر لن يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. لكن مع تعرض القوات الروسية لانتكاسات في ساحة المعركة بمساعدة الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، رد بوتين بتصعيد الضغط. ليس من الواضح بعد كيف ستكون واشنطن قادرة على مواصلة السعي لتحقيق كلا الهدفين في وقت واحد، بالنظر إلى أن بوتين يضع أوكرانيا، والعالم بأسره، رهينة لمطالبه. كيف يمكن لبايدن أو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي شخص آخر يؤمن بالنظام الدولي أن يوافق على ذلك؟ ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والفصيل المتنامي من المشجعين الموالين لبوتين في وسائل الإعلام المحافظة يطالبون بمزيد من التنازلات لروسيا ردًا على تهديدات بوتين المتصاعدة. هذا الأسبوع، ألقى الإعلامي الأميركي في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، الذي لم يستشهد بأي دليل، باللوم على الولايات المتحدة لضلوعها، بطريقة ما، في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم. فالرئيس السابق، الذي قام خلال فترة وجوده في منصبه بإضعاف حلف الناتو وتقويض حلفاء الولايات المتحدة بينما قام بمدح بوتين أيضًا، عرض أن يلعب دور الوسيط".وتابعت المجلة، "بعد الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف الشرقية هذا الشهر والذي دفع القوات الروسية للتراجع، رد بوتين باستفزازات جديدة تهدف إلى إجبار الغرب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما قال ألكسندر فيرشبو، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو في وقت سابق لكاتبة المقال: "بعد أن فشل في إيقاف الأوكرانيين في ساحة المعركة، يحاول بوتين انتزاع النصر من فكي الهزيمة بالوسائل السياسية". وأضاف فيرشبو أن الزعيم الروسي يأمل في أن "يتمكن من إضعاف إجماع الحلف وإخافة الغرب لتقليص دعمه العسكري لكييف خوفًا من تعجيل استخدام روسيا للأسلحة النووية للدفاع عن "الوطن". كما أن التخريب الذي تعرضت له خطوط أنابيب نورد ستريم يعزز صورة بوتين على أنه رجل "مجنون"، مما قد يقنع بعض الحلفاء بالضغط من أجل وقف إطلاق النار والمفاوضات التي من شأنها أن تعني حتمًا تخلي أوكرانيا عن مساحات كبيرة من الأراضي"."وأضافت المجلة، "يبدو من الواضح أن التفاوض الآن سيكون بمثابة تنازل غير عادي بحد ذاته لبربرية بوتين واستعداده للتهديد بصراع نووي. ومع ذلك، لم يكن أتباع ترامب وحدهم هم الذين يدعون بإلحاح أكبر للتوصل إلى سلام تفاوضي منذ أن تعهد بوتين، في أوائل أيلول، بـ"الاستفادة من كل أنظمة الأسلحة المتاحة لنا" وحذر من أن "هذه ليست خدعة". أم هكذا كان الأمر؟ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعد مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، برد "كارثي" إذا ما نشر بوتين أسلحة نووية في ساحة المعركة في أوكرانيا. لا شك أن المسؤولين العسكريين الأميركيين قدموا العديد من الخيارات الجادة للولايات المتحدة لدراستها في حال حدوث مثل هذا السيناريو، بما في ذلك الدخول المباشر في الحرب إلى جانب أوكرانيا، أي سيناريو الحرب العالمية الثالثة الذي صمم بايدن على تجنبه".وبحسب المجلة، "بالنظر إلى كل ما سبق، من الصعب عدم التفكير في عدد المرات التي فشل فيها الغرب بشكل جماعي خلال العقدين الماضيين في فهم بوتين. واللافت، عدد المرات، وتنوع الطرق، التي أخطأت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في فهم بوتين في مراحل حرجة خلال فترة ولايته الطويلة كقيصر روسيا الحديث. مرارًا وتكرارًا، استفاد بوتين من استخدام القوة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية غير قابلة للتحقيق. وصل إلى السلطة من خلال الترويج للحرب في مقاطعة الشيشان الروسية الانفصالية. أرسل قوات روسية إلى جورجيا وسوريا، وفي عام 2014 إلى أوكرانيا. في كل مرة، كانت هناك جولات لا نهاية لها من التكهنات في العواصم الغربية حول كيفية إنشاء "منحدر خروج" من شأنه أن يغري بوتين في النهاية بإنهاء توغله. إنما استمر بوتين في الانطلاق على الطريق السريع. إذا كان من الممكن على المرء أن يتعلم شيئاً واحداً من خلال مشاهدة بوتين طوال هذا الوقت، فهو أنه ليس من النوع الذي يتجنب القتال أو يتراجع أثناء الخسارة، فالتصعيد هو لعبته، وهو الآن أصبح متمرساً للغاية. وكما عبرت صحيفة "موسكو تايمز"، "يختار بوتين دائمًا التصعيد"."وتابعت المجلة، "قالت فيونا هيل، وهي متخصصة في الشأن الروسي، لكاتبة المقال، إنها تعتقد أن هناك عنصر خداع الذات في الكثير من التعليقات الحالية حول إمكانية استمرار واشنطن والغرب في دعم أوكرانيا مع تجنب الصراع مع بوتين، هو الذي شن حربه ضد أوكرانيا، ليس في شباط، ولكن قبل ثماني سنوات عندما غزا البلاد وضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني. وأشارت هيل إلى أنه نحن بالفعل نقاتل في الحرب العالمية الثالثة، سواء اعترفنا بالأمر أم لا. وأضافت: "نحن في خضم هذه الحرب منذ فترة طويلة، لكننا فشلنا في الاعتراف بذلك". يثير تفكيرها المخيف سؤالًا حادًا حول سياسة الولايات المتحدة: إذا كان الهدف هو تجنب صراع مباشر، فهل يحتاج نهج واشنطن المتبقي تجاه العدوان الروسي إلى إعادة النظر؟ يعتبر خط تفكير هيل أحد الأسباب وراء تزايد الدعوات من العديد من مراقبي روسيا بعدم الانصياع لمطالب بوتين في وقت تم فيه الكشف بوضوح عن نقاط ضعفه ونقاط ضعف نظامه. هناك أيضًا مسألة فهم بوتين للغرب بشكل خاطئ. نحن في واشنطن بالكاد نحتكر الافتراضات المضللة باعتبارها عاملاً دافعًا في الشؤون الدولية. تشير العديد من المؤشرات، في الواقع، إلى أنها كانت سببًا رئيسيًا لوقوع هذه الحرب. لم يفشل بوتين في فهم أن الأوكرانيين سيقفون ويحاربون عدوانه فحسب، بل فشل أيضًا في توقع بقاء الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو متحدين وتمويل المقاومة الأوكرانية. يبدو أن ضم موسكو الزائف لمزيد من الأراضي الأوكرانية لن ينتج عنه سوى المزيد من العقوبات الغربية - والتوسع المحتمل للحرب الذي يبدو أن بوتين يخسرها بشكل متزايد".وختمت المجلة، "إن سياسة حافة الهاوية النووية بين رئيس روسي جريح متعصب وتحالف الناتو القلق بشكل متزايد هو مجرد السيناريو الأسوأ لعالم بالكاد يحتاج إلى أزمة أخرى. فهل ستبقى واشنطن على هذا المسار؟".