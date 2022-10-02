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إصدار أوّل صورة رسميّة للملك تشارلز وعائلته... من تضمّ؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 05:22
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أصدر قصر باكنغهام في لندن أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وأفراد أسرته.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة التقطت عشية جنازة الملكة الراحلة،إليزابيث الثانية، في 18 أيلول الماضي، لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة.
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وتضم الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث، عقيلة الملك كاميلا، وولي عهده وأمير ويلز وليام، وكيت ميدلتون التي صارت الآن تحمل لقب أميرة وليز، بعدما كانت في السابق تحمل لقب دوقة كامبريدج.

وكان الأربعة يرتدون ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة.

ولم تنشر الصورة فور التقاطها، بل انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.
 
 
 
(سكاي نيوز)
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