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قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مناورة عسكرية في شمال الضفة الغربية وتعتقل 6 فلسطينيين

Lebanon 24
02-10-2022 | 06:15
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين وسط حالة تأهب أمني وتعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة، وذلك قبيل بدء إسرائيل مناورات عسكرية في شمال الضفة الغربية مساء اليوم الأحد.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات تركزت في كل من بلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة بيتا جنوب نابلس وبيت لحم والقدس. وكانت قوات الاحتلال قد دهمت منازل المواطنين واقتادت المعتقلين إلى معسكرات التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.
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(الجزيرة)
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