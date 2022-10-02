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إسرائيل.. اعتقال خلية لـ"داعش" خطّطت لعمليات ضد يهود وثانوية إسلامية

Lebanon 24
02-10-2022 | 09:00
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كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان له، الأحد، عن اعتقال 6 مواطنين من مدينة الناصرة قبل عدة أسابيع بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان، أنه تبين خلال التحقيق معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات بمختلف المخططات.
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وكان الهدف الرئيسي للهجوم هو مدرسة ثانوية إسلامية في الناصرة، والتي بحسب المشتبه بهم "تعمل في طريق الكفار"، "أي أن النشطاء خططوا لإلحاق الضرر بمؤسسة تعليمية، حيث طلاب ومعلمون والعاملون بها، بكل الوسائل".

كذلك، فقد تبين من التحقيق أن المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم، مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال البلاد، ومركز شرطة في محيط سكنهم، والغابات حيث يتنزه اليهود.

وسيتم الأحد تقديم لوائح اتهام بحقهم في المحكمة المركزية في الناصرة، وفق ما ذكرت قناة "الحرة". 
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