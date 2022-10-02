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استطلاع.. هل سيتمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة اسرائيليّة جديدة؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 07:15
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أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن كتلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد تحصل خلال الانتخابات المقبلة على 59 مقعداً، ما يعني أنها لن تتمكن من تشكيل الحكومة.
وحقق حزب "الليكود" وحده بزعامة نتنياهو (بمعزل عن الكتلة الانتخابية)، بحسب الاستطلاع الأخير 32 مقعداً، مقارنة بـ 33 مقعداً، في معظم الاستطلاعات السابقة.
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ووفقاً للاستطلاع، فإن حزب "يش ـ عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد سيحصد 25 مقعداً.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الكتلة تحتاج لدعم 61 نائباً لنيل ثقة الكنيست المؤلف من 120 مقعداً لتشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن أي مرشح من الحصول على تأييد 61 نائباً فإن ذلك يعني العودة إلى صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الأول من تشرين الثاني.
 
 
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