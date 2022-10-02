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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويُكلفها بتصريف الأعمال

Lebanon 24
02-10-2022 | 06:45
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قرّر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأمور لحين تشكيل أخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فقد جاء ذلك عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية أيلول الماضي، وبعد شهرين من تشكيل تلك الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
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يذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).
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