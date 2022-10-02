اتصالٌ هاتفي بين بلينكن ونظيره السعودي.. ماذا بحث الطرفان؟

كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، عن تفاصيل اتصاله الهاتفي بنظيره السعودي، الأمير ‏فيصل بن فرحان، أمس السبت.‏

وقال بلينكن على "تويتر" إنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي في الاتصال كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالاستناد إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى جدة.

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وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تغريدته أنه أعرب عن ترحيب بلاده بالدعم السعودي لتمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، "لإغاثة ملايين اليمنيين"، وفق قوله.



وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، زار السعودية في شهر تموز، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز لدى وصوله المملكة أمير مكة، خالد الفيصل، الذي قام بتوديعه عند مغادرته أيضا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في شهر آب، رداً على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات إن "أميركا تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا".

وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".

ورداً على سؤال عن تصريح وزير الطاقة السعودي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن لسنا عضوًا في أوبك، ولسنا عضوًا في أوبك بلس، ولكن بالطبع لدينا علاقات وثيقة مع العديد من أعضاء أوبك بلس"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".

وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة".

وتابع: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء، خاصة مع اقتراب الشتاء".