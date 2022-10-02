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صحيفة تكشف.. هل الجيش الأوكراني مُستعد للشتاء؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 09:30
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كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش هناك يواجه مشاكل لوجستية تتعلق بعدم استعداده لفصل الشتاء.
وقال الملازم الأوكراني ياروسلاف الذي يخدم في لواء عسكري خلال مقابلة مع موقع "Strana.ua" إن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه مشاكل خطيرة مع الزي الشتوي.
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وقال الرقيب كونستانتين إن وحدته لسبب ما اضطرت إلى تخزين الأشياء في مواقعهم بشكل صحيح، موضحاً أن ذلك سبب مشاكل خلال التراجع ما أفقد القوات كل ما تم تخزينه في تلك المواقع.
وفي سياق متصل، لاحظ الجندي الأوكراني إيغور أنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الخدمة في الجيش الأوكراني لم ير قط إصدار المعدات في الوقت المناسب. ولهذا السبب، على الجيش أن يرتدي ملابسه على نفقته الخاصة.
وزعم الجندي في الوقت نفسه أن "الفساد ينتشر في الجيش الأوكراني"، مشيراً إلى أن الزي الرسمي الذي اختفى من المستودعات ينتهي به المطاف على منصات التداول عبر الإنترنت.
ولفت الرائد ألكسندر إلى أن وحدته لم يكن لديها زي شتوي كافٍ لجميع المقاتلين، منتقداً جودة المعدات المنتجة في أوكرانيا.
 
(سبوتنيك)
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