وزير ألمانيّ: نحن في حرب مع بوتين

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن ألمانيا "في حرب" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستخدم لاوترباخ هذا التوصيف في تغريده له عبر حسابه على "تويتر" مساء أمس السبت، وذلك كردّ فعل على اقتراح بأنه يتعين على دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن تضمن لروسيا ألا يتم ضم أوكرانيا للحلف، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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وسأل الوزير الألماني: "لنكن مرة صادقين: ما الذي يجب أن يجلبه حاليا الخضوع أمام بوتين؟"، وتابع: "إننا في حرب مع بوتين، يجب متابعة الفوز بثبات في شكل تحرير أوكرانيا".

يذكر أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تحدث من قبل عن "حرب طاقة"، ودعا آنذاك في تغريدة على "تويتر" لمواصلة استخدام الطاقة النووية في ظل هذه الحرب.