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إقتصاد

تراس: كان ينبغي التمهيد بشكل أفضل للخطة الاقتصادية

Lebanon 24
02-10-2022 | 12:30
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أشارت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى أنه كان ينبغي التمهيد للخطة الاقتصادية بشكل أفضل لمحاولة تقليل رد فعل السوق، الذي اتسم بالحدة والاضطراب، متسببا في انخفاض الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.
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وفي اليوم الأول من المؤتمر السنوي لحزبها المحافظ الحاكم، تبنت تراس، التي اعتلت السلطة قبل أقل من شهر، نغمة أكثر ليونة من خلال محاولة طمأنة الجمهور بأنها ستعتني بهم خلال فصل الشتاء الصعب وما بعده.
ومع ذلك فإنها تمسكت بتأييدها لـ "خطة النمو" التي انتقدها المستثمرون والاقتصاديون ومؤسسات مالية دولية، لأنها خصصت مليارات الجنيهات للإنفاق الإضافي مع تقديم تفاصيل قليلة للغاية حول كيفية تمويلها على المدى القصير.
وأضافت: "أتفهم مخاوفهم بشأن ما حدث هذا الأسبوع. أنا أؤيد الحزمة التي أعلنا عنها، وأؤيد حقيقة أننا أعلناها بسرعة لأنه كان علينا أن نتحرك، لكنني أقبل أنه كان ينبغي علينا تمهيد الأرضية بشكل أفضل".
 
(سبوتنيك)

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