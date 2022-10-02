أكبر انتصار ميداني.. أوكرانيا تعلن "تطهير" ليمان بالكامل من القوات الروسية

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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو قصير على قناته على تلغرام "اعتبارا من الساعة 12:30 (09:30 بتوقيت غرينتش)، تم تطهير ليمان تماما".



وسقطت ليمان في ايار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.



وتعهد زيلينسكي بمزيد من النجاحات السريعة في منطقة دونباس، التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين للسيطرة الروسية إلى حد كبير. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن بلدة ليمان الشرقية الرئيسية "خالية تماما" من القوات الروسية، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن قواتها قررت الانسحاب من معقلها شمال منطقة دونيتسك الذي سيطرت عليه لأشهر.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو قصير على قناته على تلغرام "اعتبارا من الساعة 12:30 (09:30 بتوقيت غرينتش)، تم تطهير ليمان تماما".وسقطت ليمان في ايار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.وتعهد زيلينسكي بمزيد من النجاحات السريعة في منطقة دونباس، التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين للسيطرة الروسية إلى حد كبير.





وذكر البيان الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ وشنت 16 ضربة جوية واستخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 لمهاجمة بنية تحتية. وأضاف أن أكثر من 30 تجمعا سكنيا تعرضت لأضرار معظمها في الجنوب والجنوب الشرقي. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان، الأحد، إن طائراتها نفذت 29 ضربة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودمرت أسلحة وأنظمة صاروخية مضادة للطائرات، كما استهدفت القوات البرية مواقع قيادة ومستودعات تضم ذخيرة وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات.وذكر البيان الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ وشنت 16 ضربة جوية واستخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 لمهاجمة بنية تحتية. وأضاف أن أكثر من 30 تجمعا سكنيا تعرضت لأضرار معظمها في الجنوب والجنوب الشرقي.

وانسحبت القوات الروسية من مدينة ليمان الشرقية في منطقة دونيتسك، السبت، مع تقدم القوات الأوكرانية فيها، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم المنطقة وتعهده بالدفاع عنها بكل الوسائل العسكرية.



وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية انسحبت لتجنب "خطر المحاصرة" مع اقتراب الهجوم المضاد الأوكراني من المدينة.



ويمثل فقدان ليمان، التي تعتبر نقطة انطلاق رئيسية في حملة موسكو بمنطقة دونيتسك الشمالية، ضربة للرئيس الروسي، الذي أعلن أن المنطقة وثلاث مقاطعات أوكرانية أخرى هي أراض روسية، الجمعة.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن انسحاب روسيا من ليمان، السبت، يترك قواتها بشرق أوكرانيا في موقف محفوف بالمخاطر بشكل متزايد.

(الحرة)